倫敦地鐵恐襲警拘兩人 同為中東難民

【KTSF 江良慧報導】

倫敦地鐵恐襲案,至今有兩名年輕疑犯落網,兩人都是來自中東,一個是伊拉克難民,另一個是敘利亞難民,警方聲稱調查有重大進展。

在倫敦西部的小鎮Surrey,週一仍然見到探員的蹤影,警方週日在該處拘捕了涉案的第二名疑犯,他現年21歲來自敘利亞,而第一名疑犯就是18歲,來自伊拉克,他在星期六落網,地點是多佛港離境廳。

有保安錄影拍到他在地鐵案發生前90分鐘離家,手上拿著一個膠袋,相信裡面載有涉案的土製炸彈。

最新消息指,這個炸彈不同尋常的地方是,當中沒有慣常這類恐襲都有的鐵釘鋼片,警方因此估計恐怖分子原先可能想用這個炸彈釋放化學氣體。

兩名疑犯落網後,警方聲稱調查有重大的進展,週一各處地鐵站都加強戒備,以防恐怖分子的同黨再發動恐襲。

警方也透露,兩名疑犯都是一對白人老夫婦所收養,而老夫婦是榮譽市民,曾獲英女王嘉獎,一生收養過200幾人,當中有不少是中東難民。

兩名疑犯的身份確定後,警方也搜查老夫婦在倫敦近郊一處物業,及附近的其他住宅。

有街坊表示十分驚詫,他們透露疑犯平時有禮貌,對人和氣,並無可疑。

街坊也表示,自小就認識老夫婦,認為老夫婦一片善心,這次事件不應該怪責老夫婦。



街坊說,兩名疑犯以兒童身份進入英國,但滿面胡鬚,怎樣看都不似兒童,也不似少年。

英國政府表示,會檢討難民事務及收容政策。

