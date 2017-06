英國警方公布倫敦橋恐襲案第3名兇徒身分

By

【KTSF】

英國警方週二公布第3名倫敦橋恐襲案的兇徒身分,他是摩洛哥裔意大利籍人,意大利當局指稱,兇徒早已受到意大利當局關注,並已把相關訊息在去年送交英國當局。

該名兇徒現年22歲,名叫Youssef Zaghba,居住在東倫敦,英國警方稱他並沒有受到警方或情報組織注意。

另外兩名兇徒分別是Khuram Shazad Butt和Rachid Redouane,他們3人身穿假的自殺式炸彈背心,週六駕車在倫敦橋上撞向路人,然後下車跑到附近的Borough Market,用利刀襲擊路人,事件造成7人死亡,數十人受傷。

意大利當局表示,在2016年,Zaghba從倫敦乘飛機到意大利Bologna市,曾在機場被截停,意大利內政部對美聯社稱,意大利當局已知會英國和摩洛哥情報和執法機構,Zaghba是一名有潛在威脅的人物。

在機場被截查時,Zaghba曾被沒收手提電話和護照,但基於法庭裁定沒有足夠證據指證他與恐怖活動有關,Zaghba最後獲准取回手提電話和護照。

意大利當局在過去兩年遞解逾40人出境,他們都懷疑與激進組織有關,但當局卻沒足夠證據起訴他們,但由於Zaghba持有意大利籍,因此當局無法驅逐他出境,而自2016年來,Zaghba據報在倫敦一間餐廳工作,沒有再踏足意大利。

另外,英國警方週二繼續追查兇徒是否有同謀,而早前在Barking社區扣查的12名人士已獲釋。

更多新聞:

倫敦橋恐襲案兩兇徒身分公布 工黨領袖批文翠珊削警力

倫敦橋恐襲警方拘12人 文翠珊促打擊伊斯蘭極端主義

偷敦橋恐襲案7人死亡 警方擊斃3疑兇

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。