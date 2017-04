By

【i-CABLE】

英國警方在倫敦及鄰近的肯特郡反恐,拘捕最少6人,另外一名女子中槍受傷。

警方指今次行動跟同一天在首相府附近,拘捕持利刀男子的案件無關,被捕人士涉嫌協助、策劃或煽動恐怖活動,早已列入反恐部門監察名單。

另有一名女子中槍受傷,在羈留病房留醫,情況嚴重,但沒有生命危險,當局未有透露各人的姓名與身分。

