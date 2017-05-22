美國小天后Ariana Grande英國演唱會發生爆炸 19人死亡（視頻）

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美國流行樂壇小天后Ariana Grande週一晚在英國北部曼徹斯特市舉行的演唱會發生爆炸，警方已證實有19人死亡，約50人受傷，Grande則沒有受傷，警方稱爆炸案有可能是恐怖襲擊。

事發於Manchester Arena，目擊者稱，演唱會場地的酒吧位置附近傳出兩次爆炸聲，第一次爆炸聲傳出後，在場人士都驚恐萬分，慌忙走避，湧向出口。

在場館拍下的視頻可見，觀眾在粉紅色汽球的布置下驚慌地呼叫，向著出口奔走。

事發後，當局已疏散場館附近的Victoria火車站，所有班次已取消。

這次是Grande出道後第3次世界巡迴演出，首場在2月3日在鳳凰城舉行，原定在曼徹斯特市演出後，再移師到歐洲多國演出，包括比利時、波蘭、德國、瑞士和法國，接著再到巴西、智利和日本等國。

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