美國小天后Ariana Grande英國演唱會發生爆炸 19人死亡（視頻）

美國流行樂壇小天后Ariana Grande週一晚在英國北部曼徹斯特市舉行的演唱會發生爆炸,警方已證實有19人死亡,約50人受傷,Grande則沒有受傷,警方稱爆炸案有可能是恐怖襲擊。

事發於Manchester Arena,目擊者稱,演唱會場地的酒吧位置附近傳出兩次爆炸聲,第一次爆炸聲傳出後,在場人士都驚恐萬分,慌忙走避,湧向出口。

在場館拍下的視頻可見,觀眾在粉紅色汽球的布置下驚慌地呼叫,向著出口奔走。

事發後,當局已疏散場館附近的Victoria火車站,所有班次已取消。

這次是Grande出道後第3次世界巡迴演出,首場在2月3日在鳳凰城舉行,原定在曼徹斯特市演出後,再移師到歐洲多國演出,包括比利時、波蘭、德國、瑞士和法國,接著再到巴西、智利和日本等國。

