活得更健康：英科學家編寫中國草藥參考書（視頻）

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【KTSF 吳宇斌報導】

英國皇家植物園實驗室正在編寫一本對中國草藥的參考書，來幫助鑑定中草藥。

中醫常用很多草本植物做藥材，但不是所有草本植物都適合製成中藥，在中國 藥用草本植物一般有專門培植，並且因為被廣泛使用，所以很容易正確鑑定。

但在中國之外就比較困難，在英國皇家植物園的實驗室，從19世紀開始就收集鑑定可以入藥的植物，最近還和中國的專家一起寫一本200種最常用的藥用植物的參考書，除了包括市場流通的中草藥種類的各種樣貌，還有植物當中的有效藥用成分。

在北京的中醫師韓斌就有不同的看法。

韓斌說：”藥的質量到底用什麼標準來衡量，是醫生的標準，不是工廠的標準，也不是質量檢驗局的標準，因為他們可能只關注於某一味藥的一種兩種成分的質量，而不關注這個藥的整體性質。”

英國皇家植物園希望這本書成為當地中藥貿易商人、中藥藥劑師、中醫師和衛生部門的鑑定手冊。

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