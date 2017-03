By

【KTSF 崔凱橋報導】

英國脫歐議案已獲得英女王批准,正式成為法律,英國政府現可啟動里斯本條約50條,開始脫歐程序。

英國議會眾議院領袖週四早上宣佈英女王批准通過議案,首相文翠珊宣佈將在本月正式啟動脫歐程序。

本週一,議會兩院通過脫歐議案,等待英女王批准,議案通常需要皇室的批准才可正式成為法律。

