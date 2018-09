【i-CABLE】

英國首相文翠珊強調,仍然希望與歐盟達成脫歐協議,但在北愛爾蘭邊界問題,以及雙方日後的經貿關係仍未達成共識,她說不接受歐盟只是拒絕英國提出的脫歐建議,但又沒提出其他可行選項。

文翠珊強調任何脫歐方案,必須確保英國的領土完整,以及不能推翻脫歐公投結果。她說英國仍然希望與歐盟達成協議,但寧可沒有協議,也不會接受差劣的協議。

