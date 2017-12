英國國會修訂脫歐法案 為脫歐談判添不明朗因素

【i-CABLE】

英國首相文翠珊在推動脫歐進程遭遇挫折,在多名保守黨議員倒戈下,國會下議院通過修訂脫歐法案,英國日後與歐盟達成脫歐方案的條文,必須得國會通過才可執行,為脫歐談判添上不明朗因素。

知悉修正案幾乎肯定通過,較多人反對脫歐的工黨及保守黨十多位倒戈議員一同歡呼,當時還未正式公布表決結果,副議長呼籲議員肅靜。

修正案由保守黨議員、前檢察總長葛偉富提出,要求在原本的脫歐法案第九條加入必須經國會表決通過的條款,內閣部長日後執行內容不涉及稅務、人權,及刑事罪行的脫歐協議前必須先得到國會同意。

倒戈支持修正案的保守黨議員,8位是前內閣官員,包括前教育大臣莫麗琪,及前小型商業國務大臣蘇愛琳。

首相文翠珊於辯論期間,曾保證最終脫歐方案將由國會表決,部分保守黨後座議員則收到通知,要求他們協助游說,贊成脫歐的工黨議員否決修正案,但無補於事。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。