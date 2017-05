By

【i-CABLE】 英國下月8日舉行大選,工黨公布競選政綱,承諾若當選,會重振國家經濟。

工黨領袖科爾賓在北部的布拉德福德大學與支持者見面,公布政綱,內容包括增加向富人徵稅,提高企業稅,將鐵路、能源及郵政等收歸國有,以及增加醫療及教育方面撥款。

科爾賓指出過去7年保守黨執政,只關注富人及精英階層,工黨的政綱將為人民帶來希望,並確保英國脫離歐盟後,仍可留在歐盟單一市場,保障就業和國民利益。

不過保守黨批評工黨的經濟政策荒謬,只會令國家背負更多債務。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。