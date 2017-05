By

英國曼徹斯特演唱會場館造成22人死亡的恐怖襲擊,警方再拘捕多3人,令被捕人數增至4名,由於很多人在事後自行到醫院求醫,令傷者增至119人。

當局消息指,傷者當中有64人仍然留醫。

當局表示,已經身亡的22歲兇徒阿貝迪可能還有同黨,或者會發動進一步襲擊。

情報消息指,炸彈構造複雜,相信兇徒受過訓練,或有其他專家協助。

英國當局已把恐襲警戒提升至最高的危急級別,出動軍人戒備,是10年來首次。

