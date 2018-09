涉毒害俄羅斯前特工 英國警方起訴兩俄公民

By

英國起訴兩名俄羅斯公民企圖毒殺俄羅斯前特工斯科利帕父女,首相文翠珊指二人效力俄羅斯情報機關,獲政府高層指使行事,文翠珊批評俄方一直尋求破壞英國及盟友的國家安全。

警方指兩名疑犯都年約40歲,入境資料顯示他們名字是彼得羅夫和博希羅夫,但當局相信是假名。

兩人今年3月2日由俄羅斯首都莫斯科飛抵英國倫敦,閉路電視片段顯示他們兩日後在斯科利帕父女家附近出現,相信他們在前門灑上諾維喬克神經毒劑,二人犯案後隨即返國,調查顯示他們以特製的香水瓶盛載神經毒劑。

警方表示已有足夠證據起訴他們串謀謀殺、企圖謀殺、嚴重傷害他人身體、藏有及使用化學武器等罪名。

首相文翠珊在國會發言指,二人效力於俄羅斯軍方情報機構,幾乎可以肯定行動得到俄羅斯政府高層批准,當局已向兩人發出歐洲通緝令,但英國與俄羅斯沒有引渡協議,俄羅斯外交部再次否認與事件有關。

斯科利帕父女3月4日接觸諾維喬克神經毒劑後中毒昏迷,二人留醫大約一個月後出院。

