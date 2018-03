前俄特工中毒案 英國下令驅逐23名俄羅斯外交人員

【i-CABLE】

俄羅斯前特工斯科利帕和女兒在英國中毒案,英國首相文翠珊表示,已確認俄羅斯政府須為事件負責,宣布一系列報復措施,包括驅逐23名俄羅斯外交人員出境。俄羅斯駐倫敦大使館形容是敵意行為,完全不能接受。

文翠珊在國會公布對俄羅斯的報復措施,直指俄羅斯要對前特工斯科利帕及其女兒尤利婭中毒事件負責。

英國將驅逐23名俄羅斯外交人員,限令他們一星期內離境,是自冷戰後最大規模驅逐行動。英國並暫停所有與俄羅斯高級別接觸,包括取消邀請外長拉夫羅夫到訪英國。

英國高級官員及王室成員不會出席年中在俄羅斯舉行的世界盃,並將加強對俄羅斯人的入境審查,凍結俄羅斯可能用作威脅英國居民生命財產的國有資產。

俄羅斯駐倫敦大使館形容英方做法是敵意行為,完全不能接受,要對兩國關係惡化負全責。

俄羅斯總統發言人佩斯科夫早前則警告,英國不要威脅一個擁有核武的國家。俄羅斯前特工斯科利帕及其女兒尤利婭,本月四日接觸神經毒劑後,至今仍然危殆。

