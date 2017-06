By

【KTSF 吳倩妤報導】

英國國會選舉投票已經完結,最新的出口民調顯示,保守黨在國會下議院取得314席比上屆少16席,工黨則增加37席取得266席,而鼓吹獨立的蘇格蘭民族黨,原本有54席將流失20席,是今次選舉的大輸家,但仍是第三大黨 。

保守黨的表現比選前預期差,不但無法擴大在下議院的優勢,更加失去國會控制權。

由於沒有一個政黨可以在今次選舉中拿到過半數議席,所以出現懸峙國會,即保守黨需要拉攏其他政黨加盟,組成執政聯盟。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。