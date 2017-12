歐盟英國脫歐協議取得突破 將進入次階段談判

By

【i-CABLE】

歐盟與英國就脫歐協議取得突破進展,包括在最棘手的愛爾蘭邊境問題上,同意不會出現”硬邊界”,脫歐分手費則介乎350億至390億英鎊。歐盟官員指,雙方最快下月進入第二階段,有關過渡期及未來關係的談判。 文翠珊當地週五清晨,在比利時布魯塞爾與歐盟委員會主席容克會談。 容克指脫歐談判首階段,三個主要議題上終取得滿意進展。其中在脫歐分手費上,英國首相府證實金額將介乎350億至390億英鎊,即約400億至 450 億歐元,與早前估算費用接近,首相府形容是合理的清算金額。 而英國脫歐後,居於英國的逾300萬歐盟公民,以及100萬在歐盟的英國公民,權利會獲保障。 至於最棘手的愛爾蘭邊境問題,文翠珊保證,身為歐盟成員的愛爾蘭,與北愛爾蘭之間不會劃設”硬邊界”,即是不會加設關卡及檢疫設施。 文翠珊在週四深夜才與北愛的民主統一黨黨魁范愛玲就北愛地位問題達成共識,確保北愛和英國其他地區之間,不會設置關稅或貿易關卡等。 歐盟官員透露,估計最快下月開始談判英國2019年脫歐後,約兩年的過渡階段,期間英國必須接受歐盟所有法規,估計最快到2月或3月峰會,開始談判雙方未來關係。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。