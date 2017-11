被女記者指性騷擾 英國國防大臣房應麟呈辭

By

英國國防大臣房應麟辭職,他承認以往個人操守或有不恰當,是英國近日爆出連串針對國會議員操守的指控後,首位辭職的政府要員,擔任國防大臣3年半的房應麟早前被翻舊賬,指他在15年前一次晚宴,把手放在一名女記者膝上、涉嫌性騷擾,房應麟為此致歉、到週三決定辭職。 自從美國著名電影監製哈維溫斯坦被指多年來涉及多宗性騷擾或強姦後,英國亦陸續有人指控,多名高官及國會議員有不恰當行為,其中國際貿易部政務次官簡文傑承認曾要求女秘書,為其妻子及另一女子購買成人用品,又以不雅用語稱呼她,但否認性騷擾。 首席大臣祈達文就被指涉嫌在2011年一個派對侵犯前工黨女成員,並叫對方不要報警,當局正展開調查,另外又有報道指,一名國會議員到外國公幹時,在酒店把國會女研究員強行按在床上,房應麟是這次風波中,首位辭職的英國政府要員。 首相文翠珊承諾會與各黨派商討舉報及處理性騷擾的程序。英國傳媒引述保守黨消息指,文翠珊是在獲悉房應麟可能面對更多性騷擾指控後,接見房應麟,接受他辭職。

