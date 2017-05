美媒披露演唱會恐襲調查進展 英國不滿資料外洩

美國傳媒日前率先披露曼徹斯特恐襲案的疑犯身分,事隔一天再刊登相信是引爆器、炸彈碎片等圖片。英國傳媒報道,英國當局對資料外洩感到憤怒,決定不再與美方分享涉案資料。

《紐約時報》星期三公開多張曼徹斯特恐襲現場的證物圖片,包括這個裝有微型電路板、紅色電線外露的疑似引爆器,兇徒當時以左手握著。

報道說這種裝置在自殺式炸彈很罕見,但未知是直接用來引爆炸彈,還是透過計時器設定爆炸時間。炸彈收藏於大型背囊內,標示為電壓 12 伏特,電流強度 2.1 安培的鉛酸蓄電池,比一般背心或背包炸彈所用的電力更強,通常應用於緊急照明系統等,售價大約 20 美元。報道指爆炸威力強大,炸彈的螺絲陷入金屬門,磚牆亦有深刻刮痕。

報道並附上現場平面繪圖,爆炸位置位於體育館會場外售票處附近。大部分遇難者在引爆地點旁,幾乎形成一個圓形。左上角有缺口,估計兇徒當時面向會場出入口,背囊爆炸後,其遺體亦被炸飛至數米外。報道引述專家估計,炸彈設計精密,構造較 2005 年倫敦地鐵連環爆炸案使用的爆炸裝置複雜得多。

英國內政部早前已表示,不滿美國執法部門向傳媒洩漏恐襲疑兇阿貝迪身分。

事隔一天,再有恐襲現場圖片外洩,據報英國政府、反恐部門官員感到震驚、憤怒。英國廣播公司報道,英國警方認為美方外洩資料,嚴重影響調查,也破壞互信,決定不再與美方分享這次恐襲資料。

