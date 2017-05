By

【KTSF 吳倩妤報導】

在英國被視為下月初大選的前哨戰,英國地方議會及市長選舉,執政保守黨大獲全勝,在野工黨和獨立黨則慘敗。

英格蘭、蘇格蘭和威爾士合共88個地方議會改選,涉及近5,000個議席,英國首相文翠珊領導的保守黨在改選後增加超過500席,控制的地方議會數目也增加超過10個。

相反,科爾賓率領的在野工黨則失去約300席,更喪失控制超過30年的蘇格蘭格拉斯哥,以及英格蘭北部兩個地方議會控制權。

獨立黨亦幾乎失去所有議席,這場地方選舉,被視為下月8日大選的指標。

