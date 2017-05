英媒指曾有多人舉報演唱會恐襲疑兇 但當局沒跟進

By

【i-CABLE】

英國曼徹斯特導致22人死亡的恐怖襲擊,警方繼續追查疑兇阿貝迪背後的恐怖分子網絡,目前有8人被拘留,疑兇阿貝迪的父親及弟弟亦在利比亞被捕。

英國傳媒指,過去5年多次有人向反恐部門舉報阿貝迪,但當局沒有進一步跟進。

閉路電視拍得疑兇阿貝迪在上星期五,即恐怖襲擊前3日,在曼徹斯特一個商場出現。他當時揹著據報是新買的大背囊,英國警方相信在恐襲當晚,疑兇就是把炸彈收藏在這個背囊內發動襲擊。

英國警方繼續追查阿貝迪背後的恐怖分子網絡,先後在大曼徹斯特郡及百多英里外的沃里克郡等地突擊,其中在曼徹斯特以西的韋根發現可疑紅色包裹,交由炸彈組檢驗,又在市內拘捕疑犯。

繼阿貝迪的兄長日前在曼徹斯特南部被捕後,他的弟弟及父親亦分別在家鄉利比亞的黎波里落網。

英國廣播公司引述利比亞官員,當局約在一個半月前已開始調查其20歲的弟弟與伊斯蘭國的聯繫。據報他供稱,自己與哥哥均效忠伊斯蘭國。

利比亞反恐部門指,兩兄弟打算分頭行事,在英國及利比亞施襲。

至於阿貝迪的父親,有指他曾是利比亞安全部隊成員,後來加入極端伊斯蘭組織,跟阿爾蓋達高層有聯繫。

有消息稱,阿貝迪的父母近期發覺兒子的行為有不妥,要求他返回利比亞,並沒收他的護照,但後來阿貝迪以到沙特阿拉伯朝聖為藉口取回護照,最終回到英國發動襲擊。

阿貝迪變得激進,英國警方、內政部等機構其實在過去5年內,最少5次接獲相關舉報,《每日電訊報》指舉報的人是阿貝迪的家人、朋友以至清真寺職員。

其中他的兩個朋友察覺阿貝迪支持恐怖主義,加上他說過發動自殺式炸彈襲擊沒有問題,分別在2012及去年,致電警方的反恐熱線。阿貝迪的家人甚至向警方稱,阿貝迪是危險人物,不過當局始終沒有採取行動。

