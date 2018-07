By

【KTSF】

英國警方週二拘捕一名女醫護,她涉嫌與8名嬰兒死亡的案件有關,並計劃殺害另外6名嬰兒。

事發於Chester市的Countess of Chester醫院的嬰兒深切治療病房,警方是於一年多前開始調查該醫院發生的嬰兒死亡案件,因為該醫院的嬰兒夭折率偏高,有異於正常。

警方最初把調查集中在8宗嬰兒死亡的案件,目前再調查另外17宗嬰兒死亡案,以及15宗沒有致死的嬰兒事故,全部在2015年3月至2016年7月發生。

當地警方週二拘捕一名女醫護,懷疑她犯下謀殺和意圖謀殺罪,當局尚未公開其身分或職務。

