英國倫敦上月發生過恐怖襲擊的國會外圍附近,亦即接近首相府位置,警方週四拘捕一名可疑男子,檢獲數把利刀,懷疑他涉及恐怖主義,事件中沒有人受傷。

多名警員在馬路安全島截查,並拘捕一名穿黑色風褸男子,27歲疑犯並沒有反抗,警員先把他帶到財政部大樓旁,之後押往倫敦南部一家警署,以涉及恐怖主義及持械罪名扣查他。

法證人員到場調查相信是疑犯遺下的背包,背包內據報藏有一把長刀和兩把短刀。

上月22日在英國國會外,一名相信是伊斯蘭國的支持者駕車撞向人群,又持刀襲擊警察,造成5人死亡,兇徒當場被警員射殺身亡。

