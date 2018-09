舊金山加大獲聯邦撥款研究電子煙對健康有何影響

By

【KTSF 江良慧報導】

舊金山加大(UCSF)獲得聯邦食品及藥物管理局(FDA)撥款200億,研究電子煙和加熱煙草產品等新興煙草產品,今次已經是UCSF第二次獲得聯邦撥款做這種研究。

FDA上星期表示,青少年吸食電子煙問題嚴重,甚至已經成為青少年的流行病,FDA因此要求電子煙的生產商提出計劃,停止向青少年出售電子煙。

導致當局此舉的其中一個原因是,有研究顯示,電子煙可能會令年輕人對尼古丁上癮,包括舊金山的Juul在內的部分電子煙,含有有口味的尼古丁,令煙草更容易入口。

UCSF的研究將包括,電子煙的成分,例如不同的液體口味對心肺功能的影響,以及各種加熱煙草產品對心血管的影響。

在較容易得到這些產品的鄉郊地區,高中青少年如何使用這些產品,以及新的煙草產品對醫療成本有何影響。

研究目的是要提供資料,讓州和聯邦政府制定更有效的控煙政策。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。