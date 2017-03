舊金山加大解僱電腦工程師 改聘印度工程師省錢

By

【KTSF 林佩樺報導】

數十位在加州大學舊金山分校(UCSF)服務的電腦工程師週二被正式解僱,該單位決定改為聘用較廉價的印度工程師,取代國內員工。

被解僱的電腦工程師Kurt Ho表示,他不知道在怎麼說服兒子要跟他一樣,選擇主修科學。

Ho說:”他們可能會回嘴,爸,你都沒有工作,他們會把工作都移至海外,不要讓我讀科學。”

Ho是49名被UCSF解僱的工程師之一,他們年薪10萬元以上,去年7月就接到解僱消息,並花4個月訓練來自印度科技公司的工程師。

這個變動影響了Ho在總統大選時的投票決定,他說:”這輩子在加州我都投給民主黨,今年第一次 我投給特朗普。”

特朗普曾表示,會大幅修改聘用外籍勞工的H1B簽證制度,讓美國國人工作機會不被海外人士搶走。

UCSF回應表示,2011至2016年期間,工程開支上漲三倍,改聘印度工程師將會為UCSF在5年內節省3,000萬元,這並不代表UCSF以持H1B的員工取代原本的員工。

其實UCSF早就聘用的印度工程師,他們使用H1B簽證來這邊接受訓練後,再回到印度從事遠端工作。

