今年流感疫情比往年嚴重 流行病專家解釋原因（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

美國今年的流感疫情比往年嚴重，舊金山加大也為華裔社區舉行了座談會，傳授抵抗流感的知識。

舊金山加大的流行病學專家表示，今年流感特別嚴重，全美國目前正處於流感高峰期，而這段高峰也還可能持續一段時間。

根據美國疾病預防與控制中心（CDC）的數據，今年流感疫情嚴重，已經導致53名孩童死亡，而在加州也總共有23名64歲以下民眾因為流感死亡。

今年流感季節提早開始，也在短時間內激增，而許多得病的人還需要進醫院，甚至因病死亡。

今年主要導致流感的是H3N2流感病毒，H3N2向來是比較嚴重的流感病毒，得病的人病情比較嚴重，而且病毒還會容易變異，疫苗也比較難對抗這病毒，美國目前正處於流感高峰期中。

舊金山加大醫院流行病學主任Deborah Yokoe說：”我們要是到高峰期時會持續幾個星期，有時候會持續幾個月，所以我認為未來兩、三個月還會有許多流感病例。”

Yokoe醫生補充，流感高危社區，主要是65歲以上的年長人士，或是4歲以下的孩童，因為這些人身體的抵抗力比較低，而其他有長期病症，如哮喘、糖尿病、心臟病、癌症患者都屬於高危社群。

而要預防感染流感，醫生表示應該勤洗手，注意觸碰到公用設施，接種疫苗也還來得及，而染上病的話，也不應該上學或上班，避免傳染給別人。

專家表示，亞洲的情況也和美國相同，同樣主要是H3N2 流感病毒導致，所以流感嚴重是全球的問題。

至於今年的疫苗抵抗H3N2的效率如何，專家稱，其實H3N2是其中一個被疾病學家預測中的病毒之一，但是H3N2原本就是一個比較強的病毒，在加上這病毒容易變異，所以還是容易傳染。

但病毒學家也強調，即使接種疫苗還感染流感，疫苗也會減少病情的嚴重性，所以接種疫苗還是一個好建議。

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