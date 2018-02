今年流感疫情比往年嚴重 流行病專家解釋原因（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

美國今年的流感疫情比往年嚴重,舊金山加大也為華裔社區舉行了座談會,傳授抵抗流感的知識。

舊金山加大的流行病學專家表示,今年流感特別嚴重,全美國目前正處於流感高峰期,而這段高峰也還可能持續一段時間。

根據美國疾病預防與控制中心(CDC)的數據,今年流感疫情嚴重,已經導致53名孩童死亡,而在加州也總共有23名64歲以下民眾因為流感死亡。

今年流感季節提早開始,也在短時間內激增,而許多得病的人還需要進醫院,甚至因病死亡。

今年主要導致流感的是H3N2流感病毒,H3N2向來是比較嚴重的流感病毒,得病的人病情比較嚴重,而且病毒還會容易變異,疫苗也比較難對抗這病毒,美國目前正處於流感高峰期中。

舊金山加大醫院流行病學主任Deborah Yokoe說:”我們要是到高峰期時會持續幾個星期,有時候會持續幾個月,所以我認為未來兩、三個月還會有許多流感病例。”

Yokoe醫生補充,流感高危社區,主要是65歲以上的年長人士,或是4歲以下的孩童,因為這些人身體的抵抗力比較低,而其他有長期病症,如哮喘、糖尿病、心臟病、癌症患者都屬於高危社群。

而要預防感染流感,醫生表示應該勤洗手,注意觸碰到公用設施,接種疫苗也還來得及,而染上病的話,也不應該上學或上班,避免傳染給別人。

專家表示,亞洲的情況也和美國相同,同樣主要是H3N2 流感病毒導致,所以流感嚴重是全球的問題。

至於今年的疫苗抵抗H3N2的效率如何,專家稱,其實H3N2是其中一個被疾病學家預測中的病毒之一,但是H3N2原本就是一個比較強的病毒,在加上這病毒容易變異,所以還是容易傳染。

但病毒學家也強調,即使接種疫苗還感染流感,疫苗也會減少病情的嚴重性,所以接種疫苗還是一個好建議。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。