舊金山加大招華人參與糖尿病研究 完成可獲70元報酬（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山加大（UCSF）正公開招募華人參與ㄧ個糖尿病的研究。

舊金山加大指出，全世界每3個患有糖尿病的成年人中，就有ㄧ人是中國人，而截至2015年，全中國就有12%的人患有糖尿病，數字仍呈上升的趨勢，華人與糖尿病之間有什麼關連呢？UCSF表示，這是ㄧ個尚未正式開發的領域。

舊金山加大亞裔研究中心代表劉雪艷說：”華人的研究在全美國來說真的非常少，我們知道華人的事那麼少，到底是什麼原因？中國人不肥，但都有糖尿病，與肥胖發炎，種族有什麼關連呢？”

合資格的參加者必須是年齡25到65歲超重的華人，超重的定義以體重指數BMI為準則，BMI的計算方法就是將體重以公斤做單位，除以你身高的2次方，例如體重是68公斤，身高1米65，計算方法就是將68除以1.65的2次方，得出的結果大於23就是超重，即符合參加研究的資格。

劉雪艷說：”我們亞裔，中國人尤其是，體內的脂肪是很多的，例如你見ㄧ個人他是很瘦的，但身體裏面脂肪的比例可能超多，其實很多慢性疾病是與體內脂肪有直接的關連，體內脂肪愈多，得到慢性病的機會就愈大，而糖尿病就是當中的佼佼者。”

參加者需要到UCSF校園的臨床研究中心做ㄧ次為時2.5至3小時的體檢，檢查包括抽血、骨骼與身體脂肪成分掃描，糞便樣本收集，並填寫ㄧ些與健康及飲食有關的問卷等。

研究後每名參加者可免費得到所有的檢查報告，並獲得70元作為回報，另加上車馬費。

有興趣的華裔市民可致電(415) 476-4661，或以電郵形式報名。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。