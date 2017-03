舊金山加大招華人參與糖尿病研究 完成可獲70元報酬（視頻）

By

舊金山加大(UCSF)正公開招募華人參與ㄧ個糖尿病的研究。

舊金山加大指出,全世界每3個患有糖尿病的成年人中,就有ㄧ人是中國人,而截至2015年,全中國就有12%的人患有糖尿病,數字仍呈上升的趨勢,華人與糖尿病之間有什麼關連呢?UCSF表示,這是ㄧ個尚未正式開發的領域。

舊金山加大亞裔研究中心代表劉雪艷說:”華人的研究在全美國來說真的非常少,我們知道華人的事那麼少,到底是什麼原因?中國人不肥,但都有糖尿病,與肥胖發炎,種族有什麼關連呢?”

合資格的參加者必須是年齡25到65歲超重的華人,超重的定義以體重指數BMI為準則,BMI的計算方法就是將體重以公斤做單位,除以你身高的2次方,例如體重是68公斤,身高1米65,計算方法就是將68除以1.65的2次方,得出的結果大於23就是超重,即符合參加研究的資格。

劉雪艷說:”我們亞裔,中國人尤其是,體內的脂肪是很多的,例如你見ㄧ個人他是很瘦的,但身體裏面脂肪的比例可能超多,其實很多慢性疾病是與體內脂肪有直接的關連,體內脂肪愈多,得到慢性病的機會就愈大,而糖尿病就是當中的佼佼者。”

參加者需要到UCSF校園的臨床研究中心做ㄧ次為時2.5至3小時的體檢,檢查包括抽血、骨骼與身體脂肪成分掃描,糞便樣本收集,並填寫ㄧ些與健康及飲食有關的問卷等。

研究後每名參加者可免費得到所有的檢查報告,並獲得70元作為回報,另加上車馬費。

有興趣的華裔市民可致電(415) 476-4661,或以電郵形式報名。

