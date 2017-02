舊金山加大招聘實習生到中國做眼科疾病研究（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

青光眼和白內障是常見的眼科疾病,為研究中國大陸民眾患各種眼科疾病的因素和機率,舊金山加大將與中國一所大學合作,派眼科實習生到中國參與研究。

舊金山加大專治青光眼的主任醫師林上祺說,有研究顯示,中國人患青光眼的機率比白人高,而造成青光眼的原因,是因為眼睛中的液體無法自然排出,造成眼壓升高,導致視神經受損以致失明,”青光眼主要是遺傳病,你若有家庭病史更應檢查,不過人人都有機會患青光眼,所以50或55歲以上的人都應該做青光眼檢查,還有白內障,因為長者容易患這些眼科病。”

林醫師說,白內障患者一般透過手術仍可恢復視力,但很多青光眼患者都是視力極差時才被發現,醫生也回天乏術,因此定期做視力檢查是診療青光眼的關鍵。

為了研究中國人患青光眼或白內障的最新情況,舊金山醫科大學與江蘇南昌大學的眼科研究所共同合作,提供美國學生到中國實習的機會。

林醫師說,”我們會找尋在中國有多少種眼科病,病因是甚麼,婦女是否較易患眼病,還是有其它疾病的人,例如糖尿病患者,較易患青光眼或白內障等。”

舊金山加大計劃於今年秋季派在校生,不論是大學生、研究生或醫學生到南昌大學眼科研究所實習一年。申請資格必須是18歲以上,能說漢語普通話,會看簡體字,會中文打字,而且有臨床研究經驗者優先。

而參與實習的學生住宿和機票全包,並有一年六千元助學金,研究成果還有機會公開發表。

有興趣的學生可透過電郵與舊金山加大負責人聯絡,Diana.Lau@ucsf.edu和Shan.Lin@ucsf.edu,並在電郵中附上三樣文件,為什麽有興趣參加實習,個人簡歷以及一到兩封推薦信,申請截止日期是2月28日。

