By

【KTSF】

週一公佈的最新一份全美大學排名,加州大學洛杉磯分校超越柏克萊加大,成為全美排名第一的公立大學,柏克萊加大則排第二。

該排名每年由US News & World Report調查所得,今年的評審上有變化,該調查機構今年增加考慮院校面對大批低收入學生畢業的應對情況,同時取消院校的收生率作為評審指標,也降低考試分數在評審中佔的比重,同時增加學生學習成果的權重。

今年最佳公立院校前十名,有5間在加州,除了頭兩名之外,UC Santa Barbara排第五,UC Irvine和UC Davis也進入前十名。

至於全國院校排名,東岸的大學繼續佔優,普林斯頓大學今年排名第一,哈佛排第二,第三則由哥倫比亞大學、麻省理工、芝加哥大學和耶魯大學四間院校並列。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。