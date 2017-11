By

【KTSF 江良慧報導】

UCLA男子籃球隊3名球員被指在中國店鋪盜竊被軟禁,事件在特朗普總統介入斡旋後,已經獲得解決,3人也已經啟程回國。

3名涉事籃球隊成員,包括湖人球星Lonzo Ball的胞弟LiAngelo Ball、Jalen Hill 和Cody Riley,他們月初到杭州比賽期間,涉嫌在酒店內的店舖偷竊被捕。

之後3人被限制留在酒店,並禁止離境,特朗普總統週二表示,曾經與中國國家主席習近平談及此事。

UCLA表示,校方正研究是否要處分涉案的校隊成員。

