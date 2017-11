洛杉磯加大籃球隊出戰上海 3球員涉高買被扣查

By

【KTSF 江良慧報導】

UCLA加大洛杉磯分校男子籃球隊本季度的開幕戰,將會在週末在中國上海舉行,不過球隊的3名球員涉嫌在中國杭州店鋪盜竊,他們已經被有關當局扣查。

球隊在週一抵達上海,但涉事的3個人在週二被扣查,ESPN體育新聞網報導指,球員LiAngelo Ball、Cody Riley和Jalen Hill涉嫌店鋪盜竊被拘捕。

盛頓郵報報導指,3人涉嫌在酒店旁的LV商店偷太陽眼鏡。

UCLA田徑運動員Lana Frazier和其他學生聽到消息都感到很失望。

教練Steve Alford表示,3名一年級生週末的開幕戰不會出場,據報中國警方命令3人要留在杭州的酒店內,而球隊就可以到上海比賽。

LiAngelo Ball是Facebook真人秀中著名的Ball兄弟之一,他哥哥是Lonzo,湖人的新秀球員,他們的父親是非常敢言的前運動員Lavar Ball。

Lavar目前也身在中國,拍攝他一家人的真人秀,當面對ESPN記者時,他就淡化事件的嚴重性,指稱兒子會沒事,所有人都小題大做。

國際特赦組織的中國專家表示,根據中國的出境法,案件一定要獲得解決疑犯才能離開,可能要幾個星期甚至幾年,而在中國被裁定店鋪盜竊罪名成立,最高刑罰是入獄10年。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。