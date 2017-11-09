洛杉磯加大籃球隊出戰上海 3球員涉高買被扣查

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【KTSF 江良慧報導】

UCLA加大洛杉磯分校男子籃球隊本季度的開幕戰，將會在週末在中國上海舉行，不過球隊的3名球員涉嫌在中國杭州店鋪盜竊，他們已經被有關當局扣查。

球隊在週一抵達上海，但涉事的3個人在週二被扣查，ESPN體育新聞網報導指，球員LiAngelo Ball、Cody Riley和Jalen Hill涉嫌店鋪盜竊被拘捕。

盛頓郵報報導指，3人涉嫌在酒店旁的LV商店偷太陽眼鏡。

UCLA田徑運動員Lana Frazier和其他學生聽到消息都感到很失望。

教練Steve Alford表示，3名一年級生週末的開幕戰不會出場，據報中國警方命令3人要留在杭州的酒店內，而球隊就可以到上海比賽。

LiAngelo Ball是Facebook真人秀中著名的Ball兄弟之一，他哥哥是Lonzo，湖人的新秀球員，他們的父親是非常敢言的前運動員Lavar Ball。

Lavar目前也身在中國，拍攝他一家人的真人秀，當面對ESPN記者時，他就淡化事件的嚴重性，指稱兒子會沒事，所有人都小題大做。

國際特赦組織的中國專家表示，根據中國的出境法，案件一定要獲得解決疑犯才能離開，可能要幾個星期甚至幾年，而在中國被裁定店鋪盜竊罪名成立，最高刑罰是入獄10年。

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