華裔發明Ucara應用程式 方便華人預約照護服務（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

不少人都有居家照顧老人或病人的經驗,時間久了需要喘息,一個由華人創辦的短期居家照護應用程式,希望提供灣區的華人一個第三方預約的照顧平台。

來自台灣的錢書耀,爸爸曾經中風,全家都經歷過長時間的照護。

錢書耀說:”我們都盡力照顧家人,在尋找照護人員,我們都會需要幫助,在尋找照護人員過程當中,覺得經過很多很多難處。”

就這樣,錢書耀跟大學同學先在台灣創辦了”優照護”,結果需求相當的大,在美國生活超過十年的他,發現華人在美國的生活型態,更需要這樣的資源,於是在美國成立了”優家樂” Ucara。

錢書耀說:”在灣區的生活型態,比在台灣更是不容易,因為大家在這裡很多是小家庭,或者有父母在這個地方的時候,其實他們都很需要居家照顧服務,到家裡面去,政府提供的服務其實非常有限。”

優家樂是一個第三方預約照護平台,透過App,即時媒合居家照護人員、推拿按摩師等專業照護人員,預約後直接和照護人員傳訊息溝通。

錢書耀說:”我們有手機應用程式,非常容易讓我們的照護人員,可以很方便的把他們的工作時間輸入到我們的系統裡面,所以在我們客戶的手機上頭,就可以很容易的找到適合他們的需要照護人員。”

錢書耀表示,照護人員都是經過資深專業人員,面談審核,在預約前可以透過App瀏覽照護人員的背景資料,客戶可以一個人的需求,選擇照護人員,像是備餐購物、個人衛生、家事服務、用藥理療等照護服務,優家樂提供國粵語,甚至台語服務,目前服務的範圍是舊金山灣區。

Ucara目前正尋求跟灣區多家亞裔看護機構合作,希望能夠擴大服務範圍。

