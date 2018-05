By

【KTSF】

加州大學最大僱員工會將在週一發動一連3日罷工,估計有約25,000名員工參與。

參與罷工的加大僱員包括超過9,000名加大服務僱員,例如保安等,以及超過15,000名加大病人護理技術人員,例如呼吸治療師、外科手術技術人員等。

Local3299工會表示,有達97%的工會成員投票贊成罷工行動。

早前加大提出最終和解方案,未來4年每年加薪3%,包括醫療和退休福利,但工會要求每年6%的加薪,工會領導人最終拒絕和解方案。

罷工導致加大屬下的醫療中心,有手術需要延遲進行。

工會表示,3日罷工期間,他們會組織一個病人保護特別小組來應對緊急病人護理請求。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。