加大擬6年來首次加學費 增幅2.5%

加大系統宣布計劃調高學費,這是6年來的第一次,加大表示,這是為了錄取更多的學生,同時也因為從州府取得的資源減少了所致。

在計劃下 ,加大學費將在今年開始的學年,每學年增加282元,也就是2.5%,增至11,502元,學生服務費也將增加54元 至1,128元。

校方發言人表示,學費補助將能夠支付2/3學生調高幅度的數額。

外州學生的學費和學生服務費,將調高1,668元至28,014元。

校方表示,要是不調高學費,學生教育素質將受影響。

加大校董將在這個月開會的時候討論這計劃,許多反對加學費的學生認為,雖然學費補助可以協助支付學費的增幅,但是多數校舍都是在生活費和租金高的城市,如北加州的柏克萊、南加州的聖地亞哥Westwood 和Santa Barbara,這些學生也表示,學費已經在過去10年來增加了一倍。

