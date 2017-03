By

​加州大學週二公布一份長達數百頁的報告,顯示在過往3年間,加州大學分校發生過百宗性騷擾個案。

報告顯示,由2013年1月至2016年4月期間,加州大學調查了113宗在10間分校的不當行為個案,包括性騷擾及性侵犯,4分之3的個案涉及學校職員,4分之1的個案涉及教學人員。

報告指當中58%的個案是來自教職員投訴,學生的投訴佔35%,而當中有7%是涉及性騷擾有身體接觸等,大約3分之2被指控的相關人士已沒有在加大工作。

柏克萊加大近年發生一連串的性醜聞,由於校方處罰太輕而備受抨擊。

校方表示,假如大學內有高級行政人員被發現有不當行為,包括校長及教練等,校方將會把事件交由一個由不同分校的人員組成的委員會審查,以確保違規者有適當的處罰。

