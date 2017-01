加大計劃增加學費2.5%

By

【KTSF 郭柟報導】

加大校董會在週三和四商討增加學費議案,以維持學校質素,以及應對州政府削減開支,議案預料明天表決。

校方指正考慮在2017至18學年,提高學費到11502元,即是比去年增加了2.5%,一旦通過,將會是自六年來第一次加學費。學生服務費將增加至11282元。

加大發言人Dianne Klein指,申領財政資助的加州本地學生,將獲彌補增加金額,至於外州生將面對1668元學費升幅。

校方表示增加的學費,將會用於資助學生、增加收生、以及加聘教師和教職員等。

加大從2015至16學年,增收了7400名本州生,是70年來最多,另外預料今年秋季收多2500人。因此加劇師生人數比例失衡,從原本18名學生對1名教師,變成目前21名學生對1名教師。

一些加大學生領袖已經對此事發聲,表示即使財政資助會彌補增加的學費,一些學生本身在支付房租、食物、書本等成本上已經很困難。

