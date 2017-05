加大通過加學費 首度對外州生取錄人數設限

By

【KTSF 張麗月報導】

加州大學校董會週四通過加學費,以及規定外州生取錄人數不得超過18%的建議。

監察十間分校的加州大學校董會,週四繼續在舊金山開會,加大校董會通過加學費,在2017至2018學年,每年學費提高282元,以及增加費用54元。

加大總校長Janet Napolitano形容,這個溫和加幅有必要,以便維持這個全國最大公立大學系統的質素。

此外,校董會也表決通過一項建議,就是規定外州生取錄人數不得超過18%,目前有4間加大超出18%上限,當中包括柏克萊、聖地牙哥和洛杉磯加大,以柏克萊加大為例,每4名學士學生中,就有1人是外州生或外國留學生。

州審計長Elaine Howle在會上也簡報核數報告,發現加大當局隱瞞一筆1.75億元的秘密儲備基金,她又批評加大總校長Napolitano故意干預核數。

州長布朗因此從加大系統預算中扣起5,000萬元撥款。

Napolitano對她的辦公室處理調查的手法作出道歉,但就對涉嫌隱瞞1.75億元的事提出反駁,她說大部份這些錢都用在整個大學系統的計劃中,只剩餘大約3,800萬元的儲備留作不時之需。

她又承諾,加大系統會執行核數建議推行改革。

