灣區兩加大下學年限制非本地學生收生人數

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

加州大學董事會宣布,從2018年開始的新學期,為轄下兩間大學定下收非本地學士生人數的上限。

董事會指,這項新政策只適用於東灣柏克萊加大以及Santa Cruz加大。

柏克萊加大今年9月開始的新學期,學校錄取非本地學士生佔所有學生中的比率,這個數字將會成為指標,是學校以後收本地學士生的上限。

至於在Santa Cruz加大,非本地學士生收生率上限是所有學士學生的18%。

這項政策的目的在於在優先照顧加州本地生,及在外地生為學校帶來的利益之間取得平衡。

因為過往有很多本地的大學生表示,很難入讀到加州大學,因為學校錄取很多外州生及國際學生。

去年柏克萊加大的學士生中,非本地學生就佔了24.4%,而Santa Cruz加大就有7.6%。

加大職員指,加大在一些名列前茅的大學中,算是特別重視服務本地生,加大轄下的大學中,非本地生大約佔16.5%,比全美大學協會中60間大學的數字平均的要低,加大希望盡量為每名達標合資格進入加大的學生提供學位。

校董會將會每4年或更短時間內會檢討一次這項政策。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。