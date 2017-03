By

加州大學(University of California)系統計劃限制來自外州及其他國家的學生入學。

據州政府統計,加州大學招攬過多外州及外國留學生,對本州學生有不利影響。

加州大學系統計劃將非本州生人數限制在兩成,保證八成學生來自本州,但有報導指,加大系統不願實行這計劃,因為非本州學生繳納的學費,約為本州學生學費的3倍。

州政府官員向加大系統施壓,最遲5月1號作出決定,下週,加大系統將對此計劃進行討論。

