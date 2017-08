By

【KTSF】

有接近500名已經收到Irvine加大今個秋季入學錄取信的學生,近日收到取消錄取通知。

有報導指,由於要就讀Irvine加大的錄取學生人數,遠遠超出學校的預期,於是校方對錄取的學生進行更加嚴格的複查。

高中最後一年的GPA不足3.0,考試分數和成績單沒有在限期前提交,都有可能被取消錄取資格。

但有滿足所有條件的學生表示,他們被錯誤取消錄取資格,有關學生可以提出上訴。

Irvine加大表示,已加派人手處理上訴,暫時無上訴的個案被駁回。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。