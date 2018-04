By

【KTSF】

加州大學(University of California)約25,000名員工,計劃在下月7到9日罷工3天。

加大最大工會發聲明,指過去一年跟資方就合約談判一直沒成果,資方上週單方面強行加入新條款,將工會員工的退休年齡延長5年,而薪金卻追不上生活費用上漲,加州大學還將部分職位外判,這部分的員工待遇更差。

工會又引用一份新的研究報告,指不同種族和性別的員工,起薪存在差距。

工會以九成七票數通過在下月罷工,涉及的包括逾9,000名保安、場地管理員等服務員,另外逾15,000名醫護技術人員也會參與罷工聲援。

