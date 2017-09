戴維斯加大推商業分析學碩士課程 中國留學生踴躍報讀（視頻）

By

大數據在當前的經濟活動所扮演的角色愈來愈重要,為了因應大數據時代的來臨,加州大學戴維斯分校(UC Davis)全新開設「商業分析學」碩士課程(MSBA),吸引到大批中國留學生就讀。

戴維斯加大「商業分析學」碩士課程週四在舊金山為國際學生舉行新生訓練,到底甚麼是商業分析學(Business Analytics)?

戴維斯加大商業分析學碩士課程行政主任Sanjay Saigal說:”這意味可以用數據建構內幕,解讀數據,把內容化為商業價值,讓業務變更好或與別不同。”

該碩士課程所招收到的外國學生,是從超過850名申請者中脫穎而出的35人,其中一半以上來自中國。

戴維斯加大碩士班學生韓懿翌說:”首先商業分析是一個非常繁盛的新興產業,在我們這個大數據時代,我認為數據是非常非常重要的,每天都有超過15 petabytes的數據,就是如果我們把這些都打印在紙上放在文件櫃裡,那有4億個文件櫃,每天產生的數據,所以我認為如果我們能運用上這些數據,就能幫助公司和個人做出更好的決策。”

戴維斯加大碩士班學生劉亞男說:”我用數據報導做了一篇關於中國農民工的生存情況的分析,那篇報導出來之後就收到一些比較高的點擊和關注,我當時就想為甚麼會比我之前的報導得到的關注那麼多,後來我在決定留學之後,發現有這麼一個專業,然後又可以跟我的經濟背景聯繫起來,我就覺得很棒。”

在這門10個月的碩士課程當中,最吸引學生的就是,可以和灣區的知名大公司合作進行數據研究計畫。

Saigal說:”學生25%的活動將是和真正的公司一起做項目,這可教他們怎麼使用原始材料,也就是他們的點子,如何把數據變成錢或影響力,因為這是非牟利的。”

由於美國在數據研究上居領先地位,有學生希望學成後帶回中國應用在職場上。

戴維斯加大碩士班學生石川說:”做市場需要了解用戶的需求,那這塊需要大量的數據,然後用戶需求它在一些比如說遊戲方面的體驗,我們也需要把這塊數據量化,量化出來以後我們做出具體的方案,來進一步優化我們市場方面的策略。”

不過為什麼有愈來愈多中國學生到美國留學呢?

戴維斯加大碩士班學生嚴逸夫說:”當然是因為美國這邊,不管是本科或研究生,教育質量都很好,當然是最重要的原因。”

韓懿翌說:”加州本來就是非常繁盛,特別是舊金山灣區這邊,然後也是科技金融的中心,我覺得很多學生想過來就是想,第一是了解美國文化,第二是更接近這個中心,所以我們有更好的機會和發展。”

