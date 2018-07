By

【KTSF 崔凱橋報導】

根據加州大學的資料顯示,有超過117,000名夢想生獲得DACA續期,可以繼續合法留在美國。

自特朗普總統宣布廢除DACA計劃後,加州大學校長Janet Napolitano於去年9月入稟法院控告國土安全部,指廢除該計劃侵犯了學生的權利。

在今年1月,舊金山地方法院法官裁定特朗普不能終止DACA計劃,並要求國土安全部在第9巡迴上訴法院審理DACA案件的同時,繼續處理在本年6月前遞交的DACA續期申請。

加州大學表示,因為終止DACA的禁令,令超過117,000名夢想生可以繼續在美國居留或上大學。

