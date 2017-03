By

加大柏克萊分校向全校發出通知,提醒學生與教職員工提防一宗腦膜炎案件。

信中稱,早前患有腦膜炎的學生正逐漸恢復健康,同時,週四下午兩點半後,學校將會提供疫苗注射。

通知信亦提醒春假臨近,要小心腦膜炎傳播,這種病會通過共用飲品、香煙、餐具、以及接吻傳播。

