By

【KTSF 郭柟報導】

柏克萊加大計劃在南面的People’s Park公園建造兩棟新宿舍,一棟是學生宿舍,另一棟給無家可歸者或退伍軍人居住。

報導指學生宿舍可容納1,000名學生,而無家可歸者宿舍預料提供最多125個單位,亦會紀念People’s Park的歷史,暫時未知費用是幾多,今年秋季展開規劃,預料2022年夏季落成。

校方表示,選在People’s Park是為了同時解決加大住宿短缺、無家可歸者以及罪案問題,過去5年在該公園發生超過1萬幾宗罪案,大多無家可歸者都不敢在公園過夜。

校方又說,新宿舍設計將會是一個開放空間,方便居民看見附近一帶的活動,並且沒有暗角。

