By

【KTSF 崔凱橋報導】

柏克萊加大懷疑再發生性侵犯案,一名女學生報警指她在上週六一個校外兄弟會派對中遭到性侵。

警方沒有透露涉及哪一間兄弟會,也尚未拘捕任何人。

繼早前曾有兩名女學生懷疑在一個兄弟會派對中被性侵,柏克萊加大從去年起禁止在校內舉行兄弟會派對。

更多新聞:

南灣漢自稱是按摩師 涉嫌性侵女顧客被捕

史丹福大學附近兩女遭非禮 警緝白人禿頭漢

Palo Alto男子涉兩宗偷窺案 警發掃瞄追緝

涉藏大量兒童色情檔案 舊金山游泳教練被捕

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。