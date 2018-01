亞利桑那州遇車禍 柏克萊加大新加坡籍留學生喪命

By

【KTSF】

就讀加州大學柏克萊分校的一名新加坡籍留學生,上月在亞利桑那州一宗迎頭相撞的意外中死亡。

死者是來自新加坡的22歲學生Justin Yeo Jun Xi,他在12月22日於當地64號公路一場車禍中喪命,意外還造成另外3人死亡。

事發時,Yeo身處一輛銀色Hyudai汽車中,與一輛綠色Dodge客貨車迎頭相撞。

柏克萊加大表示,Yeo已報讀今年春季的課程,他是電機工程系學生,正攻讀學士學位,他在2016年8月至2017年12月於柏克萊加大上學。

當局透露,Hyundai汽車在公路行駛時越過中間分隔欄,撞上南行的客貨車,客貨車接著衝出路面,墮下崖坡,來自西班牙的43歲司機Victor Colldeforms Pren死亡。

與Yeo同車的還有另外3人,當中兩人死亡,分別是62歲的Heng Soon Yeo和56歲的Chua Cher Hwee,二人同來自新加坡。

Hyundai接著還撞上另一輛汽車,該輛汽車沒有人受傷。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。