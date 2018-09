By

【KTSF 郭柟報導】

柏克萊加大今年進行了一項針對校園性侵犯等案的獨立問卷調查,結果發現,近三成受訪大學生表示曾遭受過性騷擾。

柏克萊加大1月時經獨立機構進行一項名為MyVoice的問卷調查,一共有1.5萬名受訪者,其中18%是本科生,32%是碩士生,37%是教師,40%是職員。

調查結果發現,幾乎大部份受訪者對性侵案受害人表示支持,拒絕指責受害人,不過同時發現,受害人普遍不願舉報,原因包括認為事件不夠嚴重,不需人幫助,以及擔心被指責等。

另外又發現,少數族裔的同性戀和跨性別人士,以及殘障人士,受到性暴力和性騷擾的機會較高,本科生的受害人數最多,約三成表示曾遭性騷擾,施襲者通常是同學,最經常發生性侵案的地點是學校宿舍。

調查小組計劃 使用這些數據,在兩年內向校方提出改善建議和措施。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。