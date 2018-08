By

【KTSF】

柏克萊加大(UC Berkeley)在一項大學排名榜之中出類拔萃,世界大學學術排名榜,簡稱ARWU,將柏克萊加大列為全美國第一的公立大學。

而在全球,這個機構也將柏克萊加大列為全球第5最優秀的大學,第一名是哈佛大學,然後是史丹福大學、劍橋大學和麻省理工學院,而洛杉磯加大就排第11名,聖地牙哥加大(UC San Diego)排第15。

