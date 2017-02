By

【KTSF 黃恩光報導】

柏克萊加州大學本月一號發生暴力抗議事件,加州大學警方發布21個人的單獨照片,呼籲大家提供線索。

當晚的活動原本抗議極右派人士Milo Yiannopoulos到校園演講,和平抗議最終演變成暴力事件,柏克萊加大校園蒙受超過10萬元財物損失。

加州大學警方公佈21個人的單獨照片,以及4組人士的照片,警方呼籲大家提供有關這些人的資料,協助警方調查。

警方也呼籲未曾報警的受害人,以及拍攝到當晚暴力行徑的人士與警方聯繫,並提供相關的照片或錄影片段,警方匿名報案電郵是cal@tipnow.com,或致電(510) 664-8477。

查閱疑犯的照片,請點擊:http://ucpd.berkeley.edu/ucpd-needs-your-help-individual-photos

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。