【KTSF 黃恩光報導】

柏克萊加大一棟學生宿舍發生爆竊案,校園警方發放閉路電視拍攝到涉案人士的照片。

柏克萊加大警方發布的照片顯示,涉案人士是一名20多歲的非洲裔男子,5呎8吋高,中等身材。

警方表示,上星期五清晨6點左右,匪徒進入位於Piedmont街International House裡面一個宿舍房間,一名學生從睡夢中驚醒,看見匪徒想拿走一部手提電腦。

匪徒看見事主醒來,就放下電腦立刻逃走,警方呼籲市民提供線索,電話:(510) 642-0472。

