【KTSF 吳宇斌報導】

柏克萊加大一個學生公寓,週二發生入室盜竊,警方仍在追查嫌犯。

柏克萊警方說,週二一個學生公寓發生了連續兩宗的入室盜竊案,在星期二在早上5點50分,3名女受害人聽到宿舍房內有人搜掠的聲音,該名歹徒被發現後逃去。

然後在早上11點11分,在同一棟公寓大樓,一名男受害人發現放在房間內的手提電腦被偷走。

警方指,根據描述,嫌犯是拉美裔或中東女性,5呎6吋到5呎8吋高,體重130到140磅,身形中等,有深色捲髮,當時身穿深藍色外套,深色短褲,人字拖鞋。

如果民眾有任何消息,請聯絡柏克萊警方,電話:(510) 642-0472。

