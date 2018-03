柏克萊加大中國研究中心舉辦新紀錄片《祖魯》發布會（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

柏克萊加大中國文化中心週三下午舉辦新紀錄片《祖魯》發布會,該片導演、中國著名影視人類學學者劉湘晨也會跟觀眾見面。

劉湘晨教授說:”這個片子的區域就是在中國新疆的巴音布魯克草原,而蒙古族世世代代生存在那裡,我們用了長達一年多的時間關注蒙古族區域的新疆蒙古族區域,他們的生存狀態和正在經歷的變化。”

劉湘晨教授目前也是新疆師範大學教授,經常帶領學生到新疆各地拍攝紀錄片,用鏡頭記錄新疆不同族裔的生活及文化傳統。

為拍攝《祖魯》,劉導演進入信奉藏傳佛教格魯派的巴音布魯克蒙古人,位於天山深處的冬牧場,跟蒙古人一起體驗被暴風雪隔絕5個月的日子,而且他們在每年教派始祖的祭日還有點燈儀式,象徵帶給世人光明與暖意。

劉導演與攝製團隊拍攝這部紀錄片也歷盡艱險,對這部紀錄片有興趣的民眾,週三下午4點可到柏克萊加大中國文化中心禮堂觀看。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。